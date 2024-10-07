У матері київського депутата конфіскують Range Rover, депутат піде до ЄСПЛ

Київська міська прокуратура повідомила, що довела у суді, що депутат Київради вчинив правопорушення, пов'язане з корупцією, – тепер у його матері конфіскують автомобіль Range Rover. Депутат Ігор Опадчий заявив, що це рішення оскаржуватимуть у Європейському суді з прав людини.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "Установлено, що матір депутата Київради за допомогою його помічника-консультанта у 2022 році придбала у юридичної особи Range Rover Sport 2020 року випуску за 65 тисяч гривень.

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При цьому, у своїй декларації за 2023 рік депутат зазначив користування машиною, вказавши її вартість у понад 2,3 млн гривень. Дослідивши матеріали справи, суд визнав придбання автомобіля за значно заниженою ціною подарунком близькій особі депутата, що заборонено законом "Про запобігання корупції".

Деталі: У прокуратурі традиційно не називають імені порушника, але, за даними джерел УП, йдеться про депутата від партії "УДАР Віталія Кличка" Ігоря Опадчого.

Шевченківський райсуд визнав депутата винним у вчиненні адмінпорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП та наклав на нього штраф у розмірі 2 550 гривень з конфіскацією подарунка – Range Rover Sport.

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У прокуратурі додали, що Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

Доповнено: Ігор Опадчий у коментарі "Українській правді" повідомив, що це рішення оскаржуватимуть у Європейському суді з прав людини.

За його словами, його мати була орендарем згаданого авто. Ним також користувалась дружина депутата. У лютому 2022 року дружина потрапила в ДТП на цьому авто. Після цього компанія-власник машини запропонувала орендарю купити "залишки від авто" за 65 тисяч гривень. І відповідно його мати у 2022 році купила ці "залишки від авто після ДТП, фактично це кузов і двигун". Упродовж того ж 2022 року цей автомобіль відремонтували.

Опадчий додав, що після цього мати і на нього, і на його дружину виписала доручення на користування машиною, "оскільки могла бути необхідність користування цим авто, чи необхідність перетинати кордон". Він наголосив, що машиною "користувались лише мати і дружина".

Депутат також показав "УП" Консультаційний висновок від спеціаліста в оцінці майна, де мінімальна вартість пошкодженого авто вказана на рівні 58,9 тисячі гривень, висновок австрійської страхової компанії USG про "конструктивне знищення авто", яка виплатила так званий "тотал" (тотал – це термін у страхуванні, що означає повну загибель транспортного засобу, коли відновлення автомобіля недоцільне або неможливе і не має економічного сенсу, – ред.) власнику, та документ від власника авто ТОВ "Управляюча компанія "Нерухомість Києва", яке пропонувало орендарю викупити машину за 65 тисяч гривень.

Опадчий також надав фото авто. Але на документі зі світлинами видно лише передню частину автомобіля. Інших фото депутат на момент публікації не надав.

фото надане депутатом

"Дивним виглядає те, що у судове провадження жодним чином не залучили власника. Жодного разу не опитали, і в процесі на жодне судове засідання не запросили, а докази не приймали, аргументуючи тим, що немає власника на засіданні. Тому готуємо скаргу у ЄСПЛ, бо лише зараз отримали рішення суду і побачили, що у ньому. До ЄСПЛ будемо подавати найближчим часом", – підсумував Опадчий.