Розвідка Британії: У вересні росіяни зазнавали рекордних втрат на війні в Україні

Розвідка Великої Британії у вересні 2024 року зафіксувала новий рекорд середньодобових втрат російських окупаційних військ в Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Попередній рекорд був зафіксований у травні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міністерства оборони

Деталі: Як зазначено в огляді, за цьогорічний вересень середньодобові втрати окупаційної армії РФ склали 1271 особу (убитими і пораненими).

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Попередній рекорд був зафіксований у травні 2024, коли середньодобові втрати РФ становили 1262 (убитими і пораненими).

Загалом за весь час повномасштабної війни Росія втратила понад 648 тисяч військових. Британська розвідка посилається на дані українського Генерального штабу.

У відомстві зазначили, що зростання рівня втрат майже напевно пов’язане з розширенням зони бойових дій за рахунок Харківської та Курської військових операцій, а також збільшенням інтенсивності бойових дій уздовж лінії фронту.

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"Російські війська, найімовірніше, продовжують намагатися розтягнути українські сили, використовуючи масовість для подолання оборонних позицій і досягнення тактичних переваг", – йдеться в огляді.

Також розвідка прогнозує, що середньодобові втрати РФ лишатимуться на рівні тисячі осіб попри наближення зими.

"На сьогоднішній день зимові умови не призвели до скорочення наступальних операцій або зменшення втрат через те, що Росія покладається на піхотну тактику і не веде маневреної війни, яка вимагає кращих умов", – резюмували британські аналітики.

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