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Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці: 4 цивільних дістали поранення

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 жовтня 2024, 13:13
Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці: 4 цивільних дістали поранення
фото прокуратури

У Костянтинівці Донецької області внаслідок російського авіаудару поранено чотирьох цивільних.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 7 жовтня армія держави-агресора завдала чергового авіаудару по місту Костянтинівка. Попередньо, ворог атакував населений пункт "КАБ-250" з УМПК.

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Повідомляється, що в зоні ураження опинилась територія приватного підприємства, де зазнали тілесних ушкоджень четверо робітників – двоє чоловіків 41 і 55 років та 55 і 61-річна жінки.

З мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями й контузіями громадян доставили до медичного закладу, де надано кваліфіковану допомогу. 

Вибуховою хвилею також пошкоджено фасади житлових будинків і автотранспорт.

Донецька областьвійна
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