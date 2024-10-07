У Росії посадили 72-річного американця, який воював за Україну – росЗМІ

Московський суд засудив 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда до 6 років і 10 місяців колонії. Обвинувачення закидає чоловіку, що він брав участь у війні на боці України.

Джерело: російське видання "Медіазона"

Деталі: Видання повідомляє, що суд також ухвалив конфіскувати гроші американця – 142 300 гривень (близько 3,4 тисяч доларів США).

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Обвинувачення заявило, що Хаббард нібито погодився воювати за Україну за 1000 доларів на місяць і отримав підготовку, зброю та боєприпаси. Стверджується, що Хаббард начебто визнав провину.

Адвокат Стефана Хаббарда вже заявив, що оскаржуватиме вирок.

Представники посольства США в Москві повідомили, що очікують відповіді на запит про консульський доступ до засудженого.

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