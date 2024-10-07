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У Росії посадили 72-річного американця, який воював за Україну – росЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 7 жовтня 2024, 14:17
У Росії посадили 72-річного американця, який воював за Україну – росЗМІ
Стівен Хаббард. Фото: Скриншот

Московський суд засудив 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда до 6 років і 10 місяців колонії. Обвинувачення закидає чоловіку, що він брав участь у війні на боці України.

Джерело: російське видання "Медіазона"

Деталі: Видання повідомляє, що суд також ухвалив конфіскувати гроші американця – 142 300 гривень (близько 3,4 тисяч доларів США).

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Обвинувачення заявило, що Хаббард нібито погодився воювати за Україну за 1000 доларів на місяць і отримав підготовку, зброю та боєприпаси. Стверджується, що Хаббард начебто визнав провину.

Адвокат Стефана Хаббарда вже заявив, що оскаржуватиме вирок. 

Представники посольства США в Москві повідомили, що очікують відповіді на запит про консульський доступ до засудженого.

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Передісторія:

  • Російське пропагандистське видання "РИА Новости" писало, що Хаббард проживав в Україні з 2014 року, а в лютому 2022 року вступив у територіальну оборону міста Ізюм. Через два місяці він потрапив до російського полону.
  • У травні 2024 року в соцмережі Facebook у профілі користувача під ім'ям Тріша Хаббард Фокс з'явився допис від 27 травня, в якому вона повідомила, що її брат, Стефан Джеймс Хаббард, був "викрадений в Україні майже три роки тому" і що є два відео, на яких його, зв'язаного, б'ють "російські чеченські солдати-повстанці".

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