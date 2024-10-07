Словаччина передасть 500 тисяч євро на енергетичні потреби України

7 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів двосторонні переговори зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром, у результаті яких було оголошено, що Словаччина надасть Україні 500 тисяч євро для вирішення енергетичних питань.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням МЗС України

Деталі: Як передало відомство, під час зустрічі сторони обговорили ключові питання українсько-словацького порядку денного, зокрема подальшої підтримки України в умовах російської збройної агресії, участі Словаччини у реалізації Формули миру та підготовки до другого Глобального саміту миру.

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Міністр висловив вдячність словацькій стороні за рішення виділити на енергетичні потреби та відновлення енергетичної інфраструктури України 500 тисяч євро в рамках Плану двостороннього співробітництва у сфері розвитку Словаччини.

Зазначається, що на ці кошти планується закупівля енергетичного обладнання від однієї зі словацьких компаній з подальшою його передачею Україні.

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Нещодавно повідомлялося, що Словаччина та Угорщина, хоча сприймаються як найбільш "проблемні" західні сусіди України, жодного разу не відмовляли Києву в аварійному імпорті електроенергії.

Наприкінці вересня міністри закордонних справ країн "Групи семи" підтвердили непохитну підтримку України перед обличчям атак РФ на енергетичну інфраструктуру та закликали світову спільноту збільшити допомогу країні.

Також нещодавно посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що у Євросоюзі вважають, що Україну з побитою обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.