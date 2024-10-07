Словаччина передасть 500 тисяч євро на енергетичні потреби України
7 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів двосторонні переговори зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром, у результаті яких було оголошено, що Словаччина надасть Україні 500 тисяч євро для вирішення енергетичних питань.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням МЗС України
Деталі: Як передало відомство, під час зустрічі сторони обговорили ключові питання українсько-словацького порядку денного, зокрема подальшої підтримки України в умовах російської збройної агресії, участі Словаччини у реалізації Формули миру та підготовки до другого Глобального саміту миру.
Міністр висловив вдячність словацькій стороні за рішення виділити на енергетичні потреби та відновлення енергетичної інфраструктури України 500 тисяч євро в рамках Плану двостороннього співробітництва у сфері розвитку Словаччини.
Зазначається, що на ці кошти планується закупівля енергетичного обладнання від однієї зі словацьких компаній з подальшою його передачею Україні.
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