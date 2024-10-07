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Словаччина передасть 500 тисяч євро на енергетичні потреби України

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 7 жовтня 2024, 15:30
Словаччина передасть 500 тисяч євро на енергетичні потреби України
Ілюстративне фото: Getty Images

7 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів двосторонні переговори зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром, у результаті яких було оголошено, що Словаччина надасть Україні 500 тисяч євро для вирішення енергетичних питань.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням МЗС України

Деталі: Як передало відомство, під час зустрічі сторони обговорили ключові питання українсько-словацького порядку денного, зокрема подальшої підтримки України в умовах російської збройної агресії, участі Словаччини у реалізації Формули миру та підготовки до другого Глобального саміту миру.

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Міністр висловив вдячність словацькій стороні за рішення виділити на енергетичні потреби та відновлення енергетичної інфраструктури України 500 тисяч євро в рамках Плану двостороннього співробітництва у сфері розвитку Словаччини. 

Зазначається, що на ці кошти планується закупівля енергетичного обладнання від однієї зі словацьких компаній з подальшою його передачею Україні.

Нагадаємо:

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  • Нещодавно повідомлялося, що Словаччина та Угорщина, хоча сприймаються як найбільш "проблемні" західні сусіди України, жодного разу не відмовляли Києву в аварійному імпорті електроенергії. 
  • Наприкінці вересня міністри закордонних справ країн "Групи семи" підтвердили непохитну підтримку України перед обличчям атак РФ на енергетичну інфраструктуру та закликали світову спільноту збільшити допомогу країні.
  • Також нещодавно посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що у Євросоюзі вважають, що Україну з побитою обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною. 

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.

Словаччинаенергетикадопомога Україні
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