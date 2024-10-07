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Росія скинула КАБи на Херсон: поранення отримали 20 людей

Олександр ШумілінПонеділок, 7 жовтня 2024, 15:57
Росія скинула КАБи на Херсон: поранення отримали 20 людей
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська вранці скинули керовані авіабомби на Херсон, в результаті чого отримали поранення двадцять цивільних, частину із них із травмами доставили до лікарні.   

Джерело: повідомлення керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Пряма мова: "Близько 10:30 російські війська завдали авіаційного удару по Херсону. На місто скинули чотири керовані авіабомби.

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Зафіксовано влучання по раніше зруйнованій школі та житловій забудові у Центральному районі. Станом на цю хвилину відомо про сімнадцятеро постраждалих".

Деталі: Прокудін повідомив, що серед потерпілих – двоє дітей: 2-річний хлопчик і 4-річна дівчинка. Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями ніг. Їх стан – стабільний.

"Також наразі у медзакладі необхідну меддопомогу отримують ще чотирнадцятеро людей: шестеро чоловіків та восьмеро жінок", - написав він.

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Пізніше в ОВА повідомили, що кількість постраждалих через російських авіаудар по Херсону зросла до двадцяти. До лікарні із вибуховими травмами звернулися два старших чоловіка і 18-річний хлопець.

Херсонавіа
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