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Бійці ГУР пошкодили російський тральщик "Олександр Обухов"

Анастасія ПроцПонеділок, 7 жовтня 2024, 16:09
Бійці ГУР пошкодили російський тральщик Олександр Обухов
скриншот з відео ГУР

Під час операції бійці Головного управління розвідки України знешкодили тральщик "Олександр Обухов" балтійського флоту Збройних сил РФ, тепер він потребує капітального ремонту.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Внаслідок успішної операції ГУР МО України виведено з ладу  тральщик балтійського флоту Збройних сил РФ "Олександр Обухов""

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Деталі: Повідомляється, що російський тральщик, який базувався у місті Балтійськ і готувався до бойового чергування, зазнав важких пошкоджень ― через отвір у газоході до двигуна потрапила вода.

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Як пишуть в ГУР, тепер корабель потребує капітального ремонту, однак це може стати серйозною проблемою для російського флоту, оскільки двигун М-503 є досить дефіцитним. Крім того, ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний.

Водночас в розвідці зазначили, що корабель "Обухов" нещодавно, у липні 2024 року, вже проходив ремонт у Санкт-Петербурзі.

Також, за даними ГУР, це вже другий корабель Балтійського флоту Росії, що зазнав пошкоджень за останні півроку.

ГУРфлотРосія
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