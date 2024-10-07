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ЗМІ: Єврокомісія може опублікувати доповідь про прогрес країн-кандидатів 30 жовтня

Марія Ємець, Тетяна ОлійникПонеділок, 7 жовтня 2024, 18:14
ЗМІ: Єврокомісія може опублікувати доповідь про прогрес країн-кандидатів 30 жовтня
Фото - Getty Images

Єврокомісія може опублікувати річну доповідь про прогрес країн-кандидатів на вступ до ЄС 30 жовтня – пізніше, ніж початково очікувалося.

Джерело: з посиланням на свої джерела повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда"

Деталі: "Схоже, доповідь Єврокомісії про розширення вийде 30 жовтня. Тобто, після виборів у Молдові та Грузії", – написав Джозвяк.

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Раніше він писав, що доповідь мають опублікувати 16 жовтня, але є ймовірність, що це відбудеться пізніше. 

Раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина та редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з питань Європи уклали публічне парі про те, коли Україна вступить у ЄС.

Нагадаємо, у вересні Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції напередодні передав Єврокомісії звіт у межах Пакета розширення ЄС 2024 року, що містить оновлену інформацію щодо дій, які Україна вжила на шляху до членства в ЄС протягом квітня-серпня.

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У лютому 2024 року уряд затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у попередньому звіті щодо розширення – від 2023 року.

ЄС
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