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"Торговець смертю" Путіна після обміну з вʼязниці США продає зброю хуситам – WSJ

"Українська правда"Понеділок, 7 жовтня 2024, 18:34
Торговець смертю Путіна після обміну з вʼязниці США продає зброю хуситам – WSJ
Віктор Бут. Фото: ТАСС

Торговець зброєю Віктор Бут, засуджений у США до 25 років ув'язнення, після звільнення з американської в'язниці веде переговори про постачання стрілецької зброї єменським хуситам, яких підтримує Іран.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланням на європейського чиновника з питань безпеки та інших людей, знайомих з цим питанням

Деталі: Майже два роки тому Віктор Бут, відомий як "Торговець смертю", вийшов на свободу завдяки обміну ув’язненими між США та Росією. 

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За даними джерел WSJ, Бут налагодив контакти з єменськими бойовиками-хуситами, підтримуваними Іраном, і веде переговори про продаж стрілецької зброї, зокрема автоматів АК-74, на суму 10 мільйонів доларів. 

Дослівно: "В серпні емісари Хуті вирушили до Москви, щоб домовитися про купівлю автоматичної зброї на суму 10 мільйонів доларів, і зустріли знайоме обличчя – вусатого Бута".

Деталі: Також обговорювався продаж протитанкових комплексів "Корнет" та зенітної зброї. Поставки нібито можуть початися вже в жовтні під прикриттям продовольчих товарів у порт Ходейда, куди Росія вже завозила зерно.

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Під час ув’язнення Бута неодноразово намагалися обміняти на американців, яких утримують у російських в’язницях. Він тримав портрет Путіна на стіні своєї камери протягом усього терміну ув'язнення в США та рішуче підтримав вторгнення в Україну. 

Врешті-решт, у грудні 2022 року його обміняли на американську баскетболістку Брітні Ґрінер, яку засудили у РФ нібито за незаконне зберігання наркотиків. 

Після звільнення Бут часто з'являвся на російському телебаченні як коментатор російської політики та критик США. Його також періодично цитують російські ЗМІ як експерта з торгівлі зброєю.

Передісторія:

  • Бут тримав портрет російського правителя Путіна на стіні своєї камери протягом усього ув'язнення в США та рішуче підтримав вторгнення в Україну.
  • Вперше Бут потрапив у поле зору громадськості після того, як у 2005 році США наклали на нього санкції за торгівлю зброєю в обмін на діаманти з колишнім президентом Ліберії і засудженим військовим злочинцем. 
  • Експерти ООН також звинуватили його в порушенні міжнародного ембарго на постачання зброї до Анголи та Демократичної Республіки Конго.
  • Бута заарештували у Таїланді у 2008 році під час спецоперації, яку проводили агенти Управління з боротьби з наркотиками США під виглядом колумбійських повстанців. Бут був засуджений до 25 років ув'язнення, з яких відсидів лише 12.

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