"Торговець смертю" Путіна після обміну з вʼязниці США продає зброю хуситам – WSJ
Торговець зброєю Віктор Бут, засуджений у США до 25 років ув'язнення, після звільнення з американської в'язниці веде переговори про постачання стрілецької зброї єменським хуситам, яких підтримує Іран.
Джерело: The Wall Street Journal із посиланням на європейського чиновника з питань безпеки та інших людей, знайомих з цим питанням
Деталі: Майже два роки тому Віктор Бут, відомий як "Торговець смертю", вийшов на свободу завдяки обміну ув’язненими між США та Росією.
За даними джерел WSJ, Бут налагодив контакти з єменськими бойовиками-хуситами, підтримуваними Іраном, і веде переговори про продаж стрілецької зброї, зокрема автоматів АК-74, на суму 10 мільйонів доларів.
Дослівно: "В серпні емісари Хуті вирушили до Москви, щоб домовитися про купівлю автоматичної зброї на суму 10 мільйонів доларів, і зустріли знайоме обличчя – вусатого Бута".
Деталі: Також обговорювався продаж протитанкових комплексів "Корнет" та зенітної зброї. Поставки нібито можуть початися вже в жовтні під прикриттям продовольчих товарів у порт Ходейда, куди Росія вже завозила зерно.
Під час ув’язнення Бута неодноразово намагалися обміняти на американців, яких утримують у російських в’язницях. Він тримав портрет Путіна на стіні своєї камери протягом усього терміну ув'язнення в США та рішуче підтримав вторгнення в Україну.
Врешті-решт, у грудні 2022 року його обміняли на американську баскетболістку Брітні Ґрінер, яку засудили у РФ нібито за незаконне зберігання наркотиків.
Після звільнення Бут часто з'являвся на російському телебаченні як коментатор російської політики та критик США. Його також періодично цитують російські ЗМІ як експерта з торгівлі зброєю.
Передісторія:
- Бут тримав портрет російського правителя Путіна на стіні своєї камери протягом усього ув'язнення в США та рішуче підтримав вторгнення в Україну.
- Вперше Бут потрапив у поле зору громадськості після того, як у 2005 році США наклали на нього санкції за торгівлю зброєю в обмін на діаманти з колишнім президентом Ліберії і засудженим військовим злочинцем.
- Експерти ООН також звинуватили його в порушенні міжнародного ембарго на постачання зброї до Анголи та Демократичної Республіки Конго.
- Бута заарештували у Таїланді у 2008 році під час спецоперації, яку проводили агенти Управління з боротьби з наркотиками США під виглядом колумбійських повстанців. Бут був засуджений до 25 років ув'язнення, з яких відсидів лише 12.