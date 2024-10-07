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Росіяни обстріляли Слов’янськ: 1 людина загинула, 7 поранені, серед них діти

Тетяна ОлійникПонеділок, 7 жовтня 2024, 20:12
Росіяни обстріляли Слов’янськ: 1 людина загинула, 7 поранені, серед них діти
Фото з Telegram-каналу Вадима Філашкіна

Російські війська ввечері 7 жовтня обстріляли Слов’янськ на Донеччині: одна людина загинула, 7 поранених, зокрема двоє дітей.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Щонайменше 5 людей поранено – такі попередні наслідки обстрілу Слов'янська.

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Серед поранених – 2-річна дівчинка, вона отримала незначні поранення і доставлена до лікарні".

 
Фото з Telegram-каналу Вадима Філашкіна
 
Фото з Telegram-каналу Вадима Філашкіна

Деталі: За словами Філашкіна, внаслідок вечірнього обстрілу в місті пошкоджені 6 багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівля і 2 автомобілі.

Оновлено: Станом на 19:30 кількість жертв зросла до 1 загиблого і 6 поранених. Серед поранених – 2-річна і 13-річна дівчата, обидві в задовільному стані.

Оновлено о 21:15: За даними Донецької обласної прокуратури, кількість постраждалих зросла до 7. Ворог атакував населений пункт, ймовірно, двома "УМПБ Д-30 СН". Засоби ураження поцілили у двір багатоквартирного будинку й на проїжджу частину.

Дослівно: "Внаслідок обстрілу зазнав травм чоловік 44 років, котрий перебував в автомобілі. Його доставлено до лікарні, де він помер. Також отримали поранення 25-річна мати, її донька 2 років та 13-річна дівчинка. Крім того, дістали тілесні ушкодження 3 жінок віком від 21 до 72 років. Ще у однієї мешканки діагностовано гостру реакцію на стрес. У місті пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, автомобілі, автомийку".

обстрілДонецька областьвійна
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