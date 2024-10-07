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Україна отримала 18 аварійно-рятувальних підйомників від Данії

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 7 жовтня 2024, 20:17
Україна отримала 18 аварійно-рятувальних підйомників від Данії
фото: Beredskabsstyrelsen

Данське агентство з надзвичайних ситуацій передало Україні 18 аварійно-рятувальних підйомників в рамках своєї допомоги у сфері цивільного захисту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Данську службу надзвичайних ситуацій

Деталі: З червня по жовтень Данія передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій 45-метрові рятувальні підйомники загальною вартістю 130 мільйонів данських крон, остання партія прибула минулого тижня.

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Підйомники будуть використовуватися для порятунку людей з будівель після вибухів та гасіння пожеж у висотних будівлях, зазначила Данська служба надзвичайних ситуацій.

"Народ України страждає від постійних російських атак на цивільні об'єкти, такі як лікарні та житлові будинки. Тому важливо, щоб ми допомогли українській владі врятувати життя і пом'якшити наслідки війни для цивільного населення", – прокоментував міністр цивільної безпеки Данії Торстен Шак Педерсен.

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