Bloomberg: У ЄС шукають спосіб обійти вето Угорщини на 6 млрд євро на зброю для України

Видання Bloomberg дізналося, що представники Європейського Союзу розглядають можливість добровільних внесків держав до Європейського фонду миру, щоб, попри вето Угорщини, надати Україні фінансування на суму понад 6 млрд євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Як поділилися співрозмовники, Європейська служба зовнішніх справ розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

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Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн ЄС.

За їхніми даними, посли ЄС зустрінуться у вівторок, щоб обговорити деталі цього плану.

Проте, наразі незрозуміло, яку підтримку він отримає, оскільки багато ключових рішень ЄС потребують одностайності.

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