Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Bloomberg: У ЄС шукають спосіб обійти вето Угорщини на 6 млрд євро на зброю для України

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 7 жовтня 2024, 21:03
Bloomberg: У ЄС шукають спосіб обійти вето Угорщини на 6 млрд євро на зброю для України
Ілюстративне фото: Getty Images

Видання Bloomberg дізналося, що представники Європейського Союзу розглядають можливість добровільних внесків держав до Європейського фонду миру, щоб, попри вето Угорщини, надати Україні фінансування на суму понад 6 млрд євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg 

Деталі: Як поділилися співрозмовники, Європейська служба зовнішніх справ розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Реклама:

Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн ЄС.

За їхніми даними, посли ЄС зустрінуться у вівторок, щоб обговорити деталі цього плану.

Проте, наразі незрозуміло, яку підтримку він отримає, оскільки багато ключових рішень ЄС потребують одностайності.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • У березні Рада ЄС погодила створення Фонду підтримки України в межах Європейського фонду миру, кошти з якого мали йти державам-членам на компенсацію військових поставок Україні.
  • Відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні.
  • Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.
  • Вже 30 серпня високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв знайти рішення, як обійти блокування виділення понад 6 млрд євро з Європейського фонду миру.

ЄСУгорщиназброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
ЄС
ЗМІ: Єврокомісія може опублікувати доповідь про прогрес країн-кандидатів 30 жовтня
Близько 70% європейців вважають, що їхня країна виграє від членства у ЄС
Фіцо заявив Шмигалю про "холодне ставлення" щодо вступу України у НАТО, але не в ЄС
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: