Bloomberg: У ЄС шукають спосіб обійти вето Угорщини на 6 млрд євро на зброю для України
Видання Bloomberg дізналося, що представники Європейського Союзу розглядають можливість добровільних внесків держав до Європейського фонду миру, щоб, попри вето Угорщини, надати Україні фінансування на суму понад 6 млрд євро.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: Як поділилися співрозмовники, Європейська служба зовнішніх справ розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру.
Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки всіх країн ЄС.
За їхніми даними, посли ЄС зустрінуться у вівторок, щоб обговорити деталі цього плану.
Проте, наразі незрозуміло, яку підтримку він отримає, оскільки багато ключових рішень ЄС потребують одностайності.
Нагадаємо:
- У березні Рада ЄС погодила створення Фонду підтримки України в межах Європейського фонду миру, кошти з якого мали йти державам-членам на компенсацію військових поставок Україні.
- Відомо, що саме Угорщина блокує виділення з Європейського фонду миру мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні.
- Це відбувається попри те, що Будапешт має запевнення: внески Угорщини в Європейський фонд миру не будуть спрямовуватись на будь-яку військову допомогу Україні.
- Вже 30 серпня високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв знайти рішення, як обійти блокування виділення понад 6 млрд євро з Європейського фонду миру.