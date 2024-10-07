Bihus.Info: Суддя Верховного суду проживає в котеджі за 18 млн грн, який записаний на тещу
Журналісти Bihus.Info встановили, що суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України Ігор Дашутін разом із родиною живе в елітному котеджному містечку у Києві, однак офіційно там нерухомості не має. Будинок на суму від 18,5 млн грн купила його теща у 2023 році.
Джерело: розслідування Bihus.Info
Деталі: Зазначається, що Дашутін і його дружина Анна не мають ані нерухомості, ані авто у власності. Користуються тільки тим, що належить їхнім родичам.
В останній офіційній декларації суддя вказав, що проживає у квартирі його матері. Квартира на 190 квадратних метрів знаходиться у одному зі столичних ЖК бізнес-класу. Її матір Дашутіна придбала у жовтні 2020 року, одразу ж туди заїхав суддя з родиною.
Однак, як з'ясували журналісти, протягом останніх кількох тижнів Дашутіна та його дружину регулярно бачили в котеджному містечку у Києві. У вересні 2023-го року будинок у цьому містечку придбала теща судді Оксана Лящова. Вартість подібних маєтків там станом на зараз стартує від 18,5 млн грн.
На запитання журналістів щодо проживання в котеджному містечку у Києві, суддя підтвердив, що він і його родина інколи відвідують тещу, але стверджує, що продовжує жити в квартирі матері.
Водночас, за інформацією Bihus.Info, квартиру матері Дашутіна нещодавно цю квартиру виставили на сайтах з продажу нерухомості. Однак, після звернення журналістів до судді оголошення зникло.
Також журналісти помітили автомобілі, якими користуються суддя та його дружина. Дашутін їздить на новому Volkswagen Arteon, який ще не оформлений на нього, оскільки перебуває в лізингу. Його дружина використовує Audi Q8 2024 року випуску, яку у квітні придбала матір судді. Дашутін заявив, що у випадку виходу за межі 180-денного терміну вони внесуть це до декларації, але зазначив, що користуються в основному одним автомобілем.