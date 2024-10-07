Bihus.Info: Суддя Верховного суду проживає в котеджі за 18 млн грн, який записаний на тещу

Журналісти Bihus.Info встановили, що суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України Ігор Дашутін разом із родиною живе в елітному котеджному містечку у Києві, однак офіційно там нерухомості не має. Будинок на суму від 18,5 млн грн купила його теща у 2023 році.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Зазначається, що Дашутін і його дружина Анна не мають ані нерухомості, ані авто у власності. Користуються тільки тим, що належить їхнім родичам.

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В останній офіційній декларації суддя вказав, що проживає у квартирі його матері. Квартира на 190 квадратних метрів знаходиться у одному зі столичних ЖК бізнес-класу. Її матір Дашутіна придбала у жовтні 2020 року, одразу ж туди заїхав суддя з родиною.

фото: Bihus.Info

Однак, як з'ясували журналісти, протягом останніх кількох тижнів Дашутіна та його дружину регулярно бачили в котеджному містечку у Києві. У вересні 2023-го року будинок у цьому містечку придбала теща судді Оксана Лящова. Вартість подібних маєтків там станом на зараз стартує від 18,5 млн грн.

На запитання журналістів щодо проживання в котеджному містечку у Києві, суддя підтвердив, що він і його родина інколи відвідують тещу, але стверджує, що продовжує жити в квартирі матері.

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фото: Bihus.Info

Водночас, за інформацією Bihus.Info, квартиру матері Дашутіна нещодавно цю квартиру виставили на сайтах з продажу нерухомості. Однак, після звернення журналістів до судді оголошення зникло.

фото: Bihus.Info

Також журналісти помітили автомобілі, якими користуються суддя та його дружина. Дашутін їздить на новому Volkswagen Arteon, який ще не оформлений на нього, оскільки перебуває в лізингу. Його дружина використовує Audi Q8 2024 року випуску, яку у квітні придбала матір судді. Дашутін заявив, що у випадку виходу за межі 180-денного терміну вони внесуть це до декларації, але зазначив, що користуються в основному одним автомобілем.