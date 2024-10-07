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В Україну прибули боєприпаси, на які словаки зібрали понад 4 млн євро

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 7 жовтня 2024, 22:35
В Україну прибули боєприпаси, на які словаки зібрали понад 4 млн євро
Ілюстративне фото - Getty Images

Боєприпаси, на які громадяни Словаччини на початку цього року зібрали понад 4 мільйони євро, вже прибули в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TV Joj

Деталі: Представник кампанії "Боєприпаси для України" Федір Блащак розповів, що на зібрані кошти вдалось закупити 122 тонни боєприпасів. Їх на шести ваговозах відвезли на логістичний склад, звідки передали Україні.

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Збір боєприпасів, нагадаємо, розпочався після того, як уряд Словаччини оголосив, що не приєднається до ініціативи чеського уряду зі збору боєприпасів. Словацький прем’єр, понад те, зі зневагою поставився до збору.

Весь процес – від оголошення про те, що боєприпаси закуповуються на зібрані кошти, до повідомлення про те, що вони вже в Україні – зайняв чотири-п'ять місяців.

"Комусь це може здатися довгим – 4-5 місяців, але для поставок військової техніки та боєприпасів це рекордний термін", – наголошує Блащак, пояснюючи, що кожна одиниця боєприпасів мала бути перевірена, і це вимагало багато паперової роботи.

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Представник "Боєприпасів для України" зазначив, що решту 500 тисяч євро, які зібрали для допомоги Україні, використають на закупівлю пострілів до гранатометів. Їх мають доставити до кінця року, уточнив Блащак.

Нагадаємо, після засідання урядів України та Угорщини прем’єр Денис Шмигаль оголосив, що українська компанія підписала угоду із європейським партнером щодо збільшення виробництва снарядів 155-мм калібру, яке буде відбуватися на території Словаччини.

Словаччинадопомога Українізброя
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