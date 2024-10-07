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На Курахівському і Покровському напрямках ситуація напружена – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 7 жовтня 2024, 23:02
На Курахівському і Покровському напрямках ситуація напружена – Генштаб
Фото - 92 ошбр ім. сірка

На фронті від початку доби 7 жовтня відбулось 120 бойових зіткнень, найбільше атак армія РФ проводила на Курахівському і Покровському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За поточну добу відбулося 120 бойових зіткнень. По території України сьогодні держава-терорист завдала трьох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, 58 авіаударів, скинувши при цьому 91 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 689 дронів-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї".

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Деталі: На Харківському напрямку російські війська п’ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районі Стариці та Вовчанська.

Двадцять п’ять разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Новоселівка, Глушківка, Лозова та Кругляківка підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій.

На Лиманському напрямку за день російські війська 17 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

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На Краматорському напрямку українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру та Ступочків.

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 11 разів атакували наші позиції поблизу Торецька, Диліївки та Неліпівки. Бойові дії тривають ще у двох локаціях.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 20 разів. Найбільшу активність проявляв в районі Лисівки та Селідового. Сили оборони України відбили 17 атак, ще три боєзіткнення триває.

Також напружена ситуація і на Курахівському напрямку, де на цей час доби наші захисники відбивали 25 ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки.

На Времівському напрямку тривають три атаки переднього краю оборони наших військ в напрямку Богоявленки.

На Оріхівському напрямку підрозділами наших військ відбито два ворожі штурми поблизу Роботиного.

На Придніпровському напрямку сім штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Триває операція Сил оборони України в Курській області.

Генштаббойові діївійна
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