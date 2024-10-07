Росіяни зайшли на східну околицю Торецька, тривають бої – ОТУ "Луганськ"

Російські військові зайшли на східну околицю Торецька в Донецькій області, тривають запеклі бої.

Джерело: речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Найгарячіше зараз на Торецькому напрямку, бої ведуться в самому Торецьку. Ситуація нестабільна, бої ведуться буквально за кожен під'їзд… Росіяни зайшли на східну околицю міста, дещо просунулися вулицею Центральною в напрямку шахти "Центральна". Але постійно змінюється ситуація – то ми відбиваємо в них вогневі пункти, то вони десь знищують наші, але ми їх постійно відновлюємо і намагаємося повертати".

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Деталі: Речниця зазначила, що бої йдуть за селище Нелипівка, яке розташоване на північний захід від Нью-Йорка

Пряма мова: "Тактика схожа на таку, як окупанти застосовують у Торецьку, – артилерія, рівняють місто з землею з артилерії і штурмують малими групами (3-5 осіб), штурми постійно протягом доби".