Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запускали по Україні ударні безпілотники

Олена ІвашківВівторок, 8 жовтня 2024, 04:12
Росіяни запускали по Україні ударні безпілотники
фото: Getty Images

У ніч на 8 жовтня росіяни запускали по Україні ударні безпілотники з півдня та півночі країни.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram 

Дослівно: "Шахеди" на Херсонщині в напрямку Чорного моря, курсом на Одещину!"

Реклама:

Доповнено: О 00:54 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА та можливу роботу ППО у Миколаївській та Одеській областях.

О 1:13 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Запорізькій області. Можлива робота ППО.

О 1:17 у ПС повідомили про "Шахеди" в акваторії Чорного моря, в районі Одеси та БпЛА в районі Запоріжжя.

РЕКЛАМА:

О 1:26 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Дніпропетровській області. Можлива робота ППО.

О 2:01 загроза застосування ударних БпЛА у Харківській області. Можлива робота ППО.

О 2:03 нова група "Шахедів" з акваторії Чорного моря тримає курс Чорноморськ.

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

О 3:23 військові зробили оновлення щодо "Шахедів":

  • БпЛА в Одеській області, північно-західним курсом.
  • БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину та на півночі області курсом на Кіровоградщину.

О 3:24 стало відомо про загрозу застосування ударних БпЛА у Кіровоградській області, можлива робота ППО.

О 3:44 Повітряні сили провідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Вінницькій області. Можлива робота ППО.

О 4:12 повітряники оновили напрямки руху безпілотників:

  • "Шахеди" з Херсонщини в напрямку Одещини.
  • "Шахеди" з Одещини в напрямку Вінниччини.
  • "Шахеди" на Вінниччині курс на північний захід, в районі  Крижополя.
 
Мапа alerts.in.ua

О 4:22 військові зафіксували БпЛА невизначеного типу на Сумщині, курсом на південь. Можлива робота ППО.

О 4:49 ударні БпЛА перебували у Хмельницькій області, можлива робота ППО.

О 4:53 загроза застосування ударних БпЛА виникла на Харківщині. Можлива робота ППО.

О 4:58 зафіксовано "Шахеди" на Сумщині в районі Сум, можлива робота ППО.

О 5:21 загроза ударних БПЛА виникла на  Тернопільщині.Можлива робота ППО.

О 5:57 загроза застосування ударних БпЛА оголошена на Рівненщині.

Також можлива робота ППО.

безпілотникиШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
безпілотники
Одеса відбивала атаку безпілотників: у місті пролунали вибухи
Лукашенко дозволив збивати БпЛА над Білоруссю не лише військовим структурам
Чотири "Шахеди" залетіли в Білорусь уночі – Беларускі Гаюн
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: