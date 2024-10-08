У ніч на 8 жовтня росіяни запускали по Україні ударні безпілотники з півдня та півночі країни.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Шахеди" на Херсонщині в напрямку Чорного моря, курсом на Одещину!"

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Доповнено: О 00:54 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА та можливу роботу ППО у Миколаївській та Одеській областях.

О 1:13 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Запорізькій області. Можлива робота ППО.

О 1:17 у ПС повідомили про "Шахеди" в акваторії Чорного моря, в районі Одеси та БпЛА в районі Запоріжжя.

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О 1:26 загроза застосування ударних БпЛА виникла у Дніпропетровській області. Можлива робота ППО.

О 2:01 загроза застосування ударних БпЛА у Харківській області. Можлива робота ППО.

О 2:03 нова група "Шахедів" з акваторії Чорного моря тримає курс Чорноморськ.

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О 3:23 військові зробили оновлення щодо "Шахедів":

БпЛА в Одеській області, північно-західним курсом.

БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину та на півночі області курсом на Кіровоградщину.

О 3:24 стало відомо про загрозу застосування ударних БпЛА у Кіровоградській області, можлива робота ППО.

О 3:44 Повітряні сили провідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Вінницькій області. Можлива робота ППО.

О 4:12 повітряники оновили напрямки руху безпілотників:

"Шахеди" з Херсонщини в напрямку Одещини.

"Шахеди" з Одещини в напрямку Вінниччини.

"Шахеди" на Вінниччині курс на північний захід, в районі Крижополя.

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О 4:22 військові зафіксували БпЛА невизначеного типу на Сумщині, курсом на південь. Можлива робота ППО.

О 4:49 ударні БпЛА перебували у Хмельницькій області, можлива робота ППО.

О 4:53 загроза застосування ударних БпЛА виникла на Харківщині. Можлива робота ППО.

О 4:58 зафіксовано "Шахеди" на Сумщині в районі Сум, можлива робота ППО.

О 5:21 загроза ударних БПЛА виникла на Тернопільщині.Можлива робота ППО.

О 5:57 загроза застосування ударних БпЛА оголошена на Рівненщині.

Також можлива робота ППО.