ЗМІ: У Чорноморську через російський "Шахед" горіла багатоповерхівка

У ніч на 8 жовтня під час атаки на Одещину російських ударних безпілотників у Чорноморську виникла пожежа у багатоповерхівці.

Джерело: місцеве видання "Думская" з посиланням на очевидців

пожежа у Чорноморську, фото: "Думская"

Деталі: За попередньою інформацією, пожежа у багатоповерхівці в Чорноморську виникла внаслідок влучання.

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