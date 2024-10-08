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ЗМІ: У Чорноморську через російський "Шахед" горіла багатоповерхівка

Олена ІвашківВівторок, 8 жовтня 2024, 01:37
ЗМІ: У Чорноморську через російський Шахед горіла багатоповерхівка
Пожежа в Чорноморську, фото: Думская

У ніч на 8 жовтня під час атаки на Одещину російських ударних безпілотників у Чорноморську виникла пожежа у багатоповерхівці.

Джерело:  місцеве видання "Думская" з посиланням на очевидців

пожежа у Чорноморську, фото:
пожежа у Чорноморську, фото: "Думская"

Деталі: За попередньою інформацією, пожежа у багатоповерхівці в Чорноморську виникла внаслідок влучання.

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Одеська областьШахедпожежа
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