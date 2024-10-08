ЗМІ: У Чорноморську через російський "Шахед" горіла багатоповерхівка
Вівторок, 8 жовтня 2024, 01:37
У ніч на 8 жовтня під час атаки на Одещину російських ударних безпілотників у Чорноморську виникла пожежа у багатоповерхівці.
Джерело: місцеве видання "Думская" з посиланням на очевидців
Деталі: За попередньою інформацією, пожежа у багатоповерхівці в Чорноморську виникла внаслідок влучання.
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У ніч на 8 жовтня під час атаки на Одещину російських ударних безпілотників у Чорноморську виникла пожежа у багатоповерхівці. pic.twitter.com/QZtPHcHx0N— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 7, 2024