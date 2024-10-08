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50 російських військових, які вбивали українців, стануть мерами та губернаторами

Олена ІвашківВівторок, 8 жовтня 2024, 03:51

Кремль прагне значно збільшити кількість своїх військових, які воювали в Україні, на керівних посадах в російських місцевих і регіональних органах влади.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російські видання повідомили 7 жовтня з посиланням на поінформовані джерела, що заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко пообіцяв очільнику Росії Володимиру Путіну, що щонайменше 50 російських ветеранів війни в Україні стануть мерами та губернаторами регіонів у рамках програми реінтеграції ветеранів "Час героїв" до 2026 року.

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Дослівно: "Російська регіональна влада продовжує суттєво збільшувати одноразові виплати російським військовослужбовцям-контрактникам, щоб фінансово стимулювати набір на службу за контрактом для підтримки зусиль з криптомобілізації". 

Голова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков оголосив 7 жовтня, що одноразові виплати російським військовим добровольцям і контрактникам зростуть до трьох мільйонів рублів (близько 31 103 доларів США) до 31 грудня.

Російська регіональна влада значно збільшує ці одноразові виплати російським контрактникам, оскільки Кремль продовжує робити ставку на добровільний призов, щоб уникнути потенційної майбутньої хвилі часткової мобілізації".

Росіявійна
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