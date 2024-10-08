Росія вивела в Чорне море 7 носіїв "Калібрів": загальний залп до 48 ракет

Станом на 6 ранку 8 жовтня росіяни вивели у Чорне море 16 кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет. Минулої доби у Чорному морі було лише 4 кораблі.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

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Також повідомляється, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснили 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", – наголосили у Генштабі ЗСУ.