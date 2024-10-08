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Гарріс заявила, що не зустрічалась би з Путіним без України

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукВівторок, 8 жовтня 2024, 07:58
Гарріс заявила, що не зустрічалась би з Путіним без України
Віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото з Facebook

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодилась би на двосторонню зустріч правителем Росії Володимиром Путіним для перемовин щодо розв’язаної ним війни проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Гарріс CBS News

Пряма мова віцепрезидентки США: "На двосторонній основі без України – ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України".

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Деталі: Вона також наголосила, що зараз США підтримують здатність України захистити себе від агресії Росії.

"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що "О, він може покінчити з цим за один день". Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію", – сказала Гарріс.

На запитання про можливе членство України в НАТО, віцепрезидентка США сказала, що "це питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли до цього дійде".

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Передісторія:

  • Суперник Гарріс у президентських перегонах Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.
  • Перед переговорами Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби демократів у Конгресі оголосити йому імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Проте він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну

Читайте також: Зеленський в американському пеклі: чому візит до США приніс стільки проблем і як їх вирішувати

СШАРосіяПутінпереговори
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