Гарріс заявила, що не зустрічалась би з Путіним без України

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодилась би на двосторонню зустріч правителем Росії Володимиром Путіним для перемовин щодо розв’язаної ним війни проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Гарріс CBS News

Пряма мова віцепрезидентки США: "На двосторонній основі без України – ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України".

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Деталі: Вона також наголосила, що зараз США підтримують здатність України захистити себе від агресії Росії.

"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що "О, він може покінчити з цим за один день". Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію", – сказала Гарріс.

На запитання про можливе членство України в НАТО, віцепрезидентка США сказала, що "це питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли до цього дійде".

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Передісторія:

Суперник Гарріс у президентських перегонах Дональд Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Перед переговорами Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби демократів у Конгресі оголосити йому імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Проте він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну.

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