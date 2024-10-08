Держдеп США: Поглиблення зв’язків між Іраном і Росією дестабілізує ситуацію у всьому світі
Вівторок, 8 жовтня 2024, 10:18
У Державному департаменті США заявили, що поглиблення зв’язків між Іраном і Росією дестабілізує ситуацію не лише на Близькому Сході, а й у всьому світі.
Джерело: речник Держдепу США Метью Міллер, передає "Європейська правда"
Деталі: Заява представника Держдепу пролунала у відповідь на запитання журналіста, чи є у США занепокоєння з приводу можливого залучення Росії у війну на Близькому Сході як союзника Ірану.
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Пряма мова: "Звичайно, ми вважаємо, що поглиблення зв'язків між Іраном і Росією неймовірно дестабілізує ситуацію в регіоні. Це неймовірно дестабілізує світ, і це стосується Близького Сходу. Це стосується всього, де діють Іран і Росія".
Передісторія:
- У вересні 2024 США офіційно підтвердили, що Іран поставив Росії балістичні ракети, що стало свідченням подальшого поглиблення військових відносин між країнами.
- Свої пакети санкцій проти Ірану та Росії вже оголосили Велика Британія та США. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії.
- 23 вересня глава Євроради Шарль Мішель зустрівся у Нью-Йорку з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном й під час зустрічі намагався тиснути на нього щодо поставки ракет Росії для війни проти України.