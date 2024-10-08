Держдеп США: Поглиблення зв’язків між Іраном і Росією дестабілізує ситуацію у всьому світі

У Державному департаменті США заявили, що поглиблення зв’язків між Іраном і Росією дестабілізує ситуацію не лише на Близькому Сході, а й у всьому світі.

Джерело: речник Держдепу США Метью Міллер, передає "Європейська правда"

Деталі: Заява представника Держдепу пролунала у відповідь на запитання журналіста, чи є у США занепокоєння з приводу можливого залучення Росії у війну на Близькому Сході як союзника Ірану.

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Пряма мова: "Звичайно, ми вважаємо, що поглиблення зв'язків між Іраном і Росією неймовірно дестабілізує ситуацію в регіоні. Це неймовірно дестабілізує світ, і це стосується Близького Сходу. Це стосується всього, де діють Іран і Росія".

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