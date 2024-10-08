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Франція обіцяє наступного року передати Україні винищувачі Mirage

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінВівторок, 8 жовтня 2024, 11:27
Франція обіцяє наступного року передати Україні винищувачі Mirage
Фото: Getty Images

У Франції заявляють, що передадуть Україні винищувачі Mirage 2000 наступного року.

Джерело: "Європейська правда", міністр оборони Себастьєн Лекорню в інтерв’ю Sud Ouest

Деталі: За його словами, поставка винищувачів Україні запланована на перший квартал 2025 року.

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"Вони будуть оснащені новим обладнанням: для ведення повітряного і наземного бою та радіоелектронної боротьби", – зазначив міністр.

Він додав, що наразі триває навчання українських пілотів і механіків.

Нагадаємо, Збройні сили Франції 20 вересня повідомили про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися на літаках Alphajet.

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Ще у червні президент Франції Емманюель Макрон анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.

Також Макрон заявляв, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5 будуть навчатись на французькій території.

Франціяавіа
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