Франція обіцяє наступного року передати Україні винищувачі Mirage
У Франції заявляють, що передадуть Україні винищувачі Mirage 2000 наступного року.
Джерело: "Європейська правда", міністр оборони Себастьєн Лекорню в інтерв’ю Sud Ouest
Деталі: За його словами, поставка винищувачів Україні запланована на перший квартал 2025 року.
"Вони будуть оснащені новим обладнанням: для ведення повітряного і наземного бою та радіоелектронної боротьби", – зазначив міністр.
Він додав, що наразі триває навчання українських пілотів і механіків.
Нагадаємо, Збройні сили Франції 20 вересня повідомили про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися на літаках Alphajet.
Ще у червні президент Франції Емманюель Макрон анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.
Також Макрон заявляв, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5 будуть навчатись на французькій території.