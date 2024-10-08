Удар росіян по Харкову: кількість постраждалих зросла до 28, серед них підліток

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову вранці 8 жовтня зросла до 28 людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова очільника області: "Зафіксоване вороже влучання в Індустріальному районі Харкова. За попередньою інформацію, пошкоджене цивільне виробництво".

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Пряма мова Терехова: "Приліт був не один, а кілька, тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється. На місці масштабна пожежа та 6 постраждалих. Під завалами на місці удару знаходяться мінімум 2 людей. Рятівники роблять все для допомоги їм".

Деталі: Пізніше Синєгубов додав, що кількість постраждалих зросла до 11. Серед них дитина 16 років. Троє поранених – у важкому стані. Голова ОВА зазначив, що є руйнування інфраструктури.

Ще пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 16.

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За словами Синєгубова, станом на 12:15 шпиталізовані 7 людей, іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці.

О 12:40 Терехов повідомив, що вже відомо про 21 постраждалого, з яких 17 шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років.

Оновлено: О 16:00 Синєгубов повідомив, що внаслідок двох ударів по Індустріальному району Харкова постраждали 28 людей. Із них 17 госпіталізовані, зокрема 16-річний хлопець. Троє постраждалих госпіталізовані у важкому стані. Шістнадцять у середньому, інші – у легкому.

Наразі триває ліквідація наслідків прильоту. Інформація оновлюється.