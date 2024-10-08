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Польські фермери знову готуються блокувати рух на кордоні з Україною

Ірина Балачук, Марія ЄмецьВівторок, 8 жовтня 2024, 12:44
Польські фермери знову готуються блокувати рух на кордоні з Україною
Фото zaxid.net

Польські фермери планують знову блокувати рух вантажів через кордон з Україною – блокаду КПП "Медика – Шегині" хочуть тримати до кінця року.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Державну митну службу України

Дослівно Держмитслужба: "За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року" 

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Деталі: Зазначається, що наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

"У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково", – додали у Держмитслужбі.

За даними Європравди, інформацію про акцію опублікував один з основних організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер, зазначивши, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".

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У заявці на акцію вказані ті ж часові рамки, з 8 жовтня до 31 грудня; конкретна година початку блокади не зазначена.

Передісторія:

  • Раніше Польща попередила про значні труднощі у русі зі свого боку кордону на КПП "Ягодин – Дорогуськ" до 14 листопада у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття.
  • Попередня блокада фермерів, що тривала всю холодну пору року, завершилася в кінці квітня 2024 року – зі зняттям останньої блокади на КПП  "Гребенне – Рава-Руська".
  • Невдовзі перед тим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації. 

Читайте детально про те, як та чи надовго Дональд Туск переконав польських фермерів.

кордонПольща
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