Польські фермери знову готуються блокувати рух на кордоні з Україною

Польські фермери планують знову блокувати рух вантажів через кордон з Україною – блокаду КПП "Медика – Шегині" хочуть тримати до кінця року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Державну митну службу України

Дослівно Держмитслужба: "За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року"

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Деталі: Зазначається, що наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

"У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимемо вас додатково", – додали у Держмитслужбі.

За даними Європравди, інформацію про акцію опублікував один з основних організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер, зазначивши, що "роботи у полі скінчились і можна боротися за своє".

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У заявці на акцію вказані ті ж часові рамки, з 8 жовтня до 31 грудня; конкретна година початку блокади не зазначена.

Передісторія:

Раніше Польща попередила про значні труднощі у русі зі свого боку кордону на КПП "Ягодин – Дорогуськ" до 14 листопада у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття.

Попередня блокада фермерів, що тривала всю холодну пору року, завершилася в кінці квітня 2024 року – зі зняттям останньої блокади на КПП "Гребенне – Рава-Руська".

Невдовзі перед тим прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.

Читайте детально про те, як та чи надовго Дональд Туск переконав польських фермерів.