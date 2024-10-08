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Боррель: Гібридні дестабілізаційні дії Росії не завадять нашій підтримці України

Іванна Костіна, Олександр ШумілінВівторок, 8 жовтня 2024, 13:36
Боррель: Гібридні дестабілізаційні дії Росії не завадять нашій підтримці України
Фото: Getty Images

ЄС на тлі зростання випадків дестабілізаційної діяльності Росії заявив, що ці дії не вплинуть на його рішучість підтримувати Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля

Деталі: В ЄС зафіксували зростання широкого спектра дій, спрямованих проти Євросоюзу та його держав-членів, включаючи кібератаки, інформаційні маніпуляції та кампанії втручання, випадки підпалів, вандалізму та саботажу, в тому числі проти критичної інфраструктури, а також інструменталізацію міграції та інші деструктивні дії.

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Росія також продовжує порушувати супутниковий зв'язок, порушувати європейський повітряний простір і здійснювати фізичні напади на людей на території ЄС, йдеться у заяві.

"Ці зловмисні дії є частиною широкої скоординованої гібридної кампанії, спрямованої Росією на розкол нашого суспільства, дестабілізацію та послаблення ЄС та його держав-членів, нашої стійкості, а також на підрив нашої підтримки України та її здатності до самозахисту.

 Це не вдасться: ми діятимемо об'єднано і рішуче, щоб протидіяти цій діяльності та притягнути винних до відповідальності. Наша підтримка України залишатиметься твердою і непохитною стільки, скільки буде потрібно", – наголосили в ЄС.

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Зазначається, що сьогоднішнім рішенням про створення спеціальної системи обмежувальних заходів у зв'язку з дестабілізаційною діяльністю Росії ЄС робить ще один рішучий крок.

"Ми продовжуватимемо зміцнювати нашу стійкість, тісно співпрацювати з нашими партнерами і повною мірою використовувати гібридний інструментарій ЄС, включаючи дипломатичні та обмежувальні заходи, а також усі наявні інструменти для запобігання, стримування і реагування на гібридну діяльність Росії", – наголошується у заяві.

Нещодавно влада Молдови викрила підтримувану Росією операцію за участю 130 тисяч громадян країни, метою якої було вплинути на голосування під час референдуму щодо вступу в Європейський Союз.

А влітку у НАТО заявляли, що гібридні операції та кібератаки РФ є підставою активувати статтю 5.

ЄСУкраїнаРосія
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