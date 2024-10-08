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У Німеччині розслідують продаж розкішних авто в РФ попри санкції

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Вівторок, 8 жовтня 2024, 13:47
У Німеччині розслідують продаж розкішних авто в РФ попри санкції

Німецька прокуратура проводить розслідування щодо автодилера, який в обхід санкцій продавав до Росії автомобілі класу "люкс".

Джерело: "Європейська правда", Rheinische Post

Деталі: Незалежний автодилер продав і вивіз до Росії кілька розкішних автомобілів загальною вартістю понад 4 млн євро, незважаючи на експортне ембарго.

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За даними митного слідчого управління та прокуратури, керівник автосалону в Кенігсвінтері поблизу Бонна зробив вигляд, що легально експортував ці автомобілі до третіх країн.

Зараз проти нього ведеться розслідування за підозрою в порушенні Закону про зовнішню торгівлю.

Наприкінці вересня слідчі провели два обшуки і зібрали докази.

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Вони також вилучили два розкішні автомобілі в рамках арешту активів, йдеться в повідомленні. Розслідування триває.

Нещодавно телеканал Sky News розкрив складну систему, призначену для ввезення автомобілів до Росії з Грузії, незважаючи на те, що їхній імпорт заборонений санкційними режимами Великої Британії та ЄС.

Раніше журналістське розслідування виявило, що дрони, комп'ютерні процесори, GPS-пристрої, карти пам'яті та інші товари подвійного призначення продовжують постачатись до Росії через Грузію, хоча грузинська влада стверджує, що закрила лазівки для обходу західних санкцій.

В останні місяці Захід робить усе більший наголос на закритті лазівок, які дозволяють Росії й далі ухилятись від санкцій.

санкціїавтоНімеччинаРосія
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