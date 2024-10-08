Поліція: На Київщині голова МСЕК сприяв чоловікам в отриманні фіктивної інвалідності

Голову міжрайонної Медико-соціальної експертної комісії на Київщині обвинувачують в сприянні отримання чоловіками груп інвалідності без об'єктивних на це підстав.

Джерело: повідомлення поліції Київської області

Дослівно: "Зловмисник сприяв в отриманні ухилянтами груп інвалідності без об'єктивних на це підстав та вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. Як результат чоловіки призовного віку мали підставу для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон".

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Деталі: Під час слідства були проведені обшуки. "За місцем проживання та в автомобілі фігуранта виявлено та вилучено: понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів", - сказано у повідомленні. У вересні посадовцю повідомили про підозру.

Тепер щодо голови міжрайонної МСЕК обвинувальний акт скерували до суду за фактом службового підроблення та незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

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