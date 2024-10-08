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Поліція: На Київщині голова МСЕК сприяв чоловікам в отриманні фіктивної інвалідності

Олександр ШумілінВівторок, 8 жовтня 2024, 14:03
Поліція: На Київщині голова МСЕК сприяв чоловікам в отриманні фіктивної інвалідності
Фото: поліція

Голову міжрайонної Медико-соціальної експертної комісії на Київщині обвинувачують в сприянні  отримання чоловіками груп інвалідності без об'єктивних на це підстав.

Джерело: повідомлення поліції Київської області

Дослівно: "Зловмисник сприяв в отриманні ухилянтами груп інвалідності без об'єктивних на це підстав та вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань. Як результат чоловіки призовного віку мали підставу для відстрочки від мобілізації і подальшого виїзду за кордон".

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Деталі: Під час слідства були проведені обшуки. "За місцем проживання та в автомобілі фігуранта виявлено та вилучено: понад 25 тисяч доларів, 1600 євро та копії медичних документів", - сказано у повідомленні. У вересні посадовцю повідомили про підозру.

Тепер щодо голови міжрайонної МСЕК обвинувальний акт скерували до суду за фактом службового підроблення та незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Передісторія:

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  • 7 жовтня суд арештував підозрювану в незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради від партії "Слуга народу" Тетяну Крупу з альтернативою застави в 500 мільйонів.
  • В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
  • У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.
  • Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.

поліція
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