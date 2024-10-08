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Прикордонники: Від серпня стало суттєво менше випадків незаконного перетину кордону

Олександр ШумілінВівторок, 8 жовтня 2024, 15:07
Прикордонники: Від серпня стало суттєво менше випадків незаконного перетину кордону
Фото: Getty Images

У Державній прикордонній службі України відзначають, що з серпня 2024 року фіксується суттєве зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить слова речника Державної прикордонної служби України полковника Андрія Демченка

Пряма мова: "Слід зазначити, що починаючи з серпня (тобто в серпні, вересні, на початку жовтня) ми відзначаємо динаміку до зменшення спроб незаконного перетину кордону. І можна сказати, що досить суттєво, якщо брати кількісні показники".

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Деталі: Демченко розповів, що через наближення похолодання у відомстві очікують ще значнішого зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону.

Він додав, що "щонайменше 40 осіб померли, намагаючись подолати лінію кордону в незаконний спосіб". Більшість таких випадків було зафіксовано в річках.

Крім того, у Держприкордонслужбі фіксували випадки, коли люди блукали в гірській місцевості кілька днів.

кордонУкраїнаПрикордонна служба
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