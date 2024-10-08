В Україні затримали одного з ідеологів вторгнення РФ Чистиліна

Служба безпеки спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою затримала кремлівського ідеолога збройної агресії РФ Дмитра Чистіліна, йому загрожує довічне ув’язнення

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними СБУ, Чистілін — помічник ексрадника лідера РФ Володимира Путіна Сергія Глазьєва, одного з головних організаторів захоплення Криму, Донецької та Луганської областей, а також автора "Стратегії інформаційної війни", яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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З 2016 по 2024 роки Чистілін підготував для Кремля кілька "аналітичних матеріалів", у яких підтримував збройну агресію РФ та просував "інтеграцію" тимчасово окупованих територій України до складу Росії.

Чистілін писав численні публікації, спрямовані на інформаційні атаки проти України.

Також він просував інтереси Кремля за межами РФ. Зокрема, брав участь в організації втручань у виборчі процеси в країнах Східної та Центральної Європи на користь Москви.

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Зазначається, що під виглядом представника української громадськості, фігурант брав участь у так званих "круглих столах" у Європі, де поширював кремлівські наративи, намагаючись знизити підтримку України під західних партнерів.

Чистіліна затримали після участі в одному з таких "форумів" у співпраці з правоохоронцями Молдови, коли він намагався повернутися до Москви через треті країни.

Чистілін, який залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, зараз під вартою. Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Фігуранту загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.