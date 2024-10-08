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ЗМІ: У Берліні чекають від візиту Байдена "сильного сигналу" для України

Іванна Костіна, Олександр ШумілінВівторок, 8 жовтня 2024, 15:46
ЗМІ: У Берліні чекають від візиту Байдена сильного сигналу для України
Фото: Getty Images

У німецькому уряді очікують від візиту президента США Джо Байдена до Німеччини сильного сигналу щодо подальшої підтримки України.

Джерело: "Європейська правда"; повідомляє ntv з посиланням на джерела в урядових колах

Деталі: Німецький уряд очікує "суттєвого робочого візиту", кажуть джерела, коментуючи майбутній візит Байдена у п’ятницю і суботу.

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Запланована на суботу зустріч контактної групи з підтримки України з Байденом на американській базі в Рамштайні у федеральній землі Рейнланд-Пфальц надішле "потужний сигнал" щодо подальшої військової підтримки країни, яка зазнала нападу з боку Росії, кажуть в уряді.

Перед "Рамштайном" Джо Байден планує провести чотиристоронню зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Як повідомили в урядових колах Берліна, переговори будуть зосереджені на близькосхідному конфлікті та війні в Україні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції. 

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Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський планує представити свій "план перемоги" лідерам країн-союзників, які зберуться на засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн".

НімеччинаБайденУкраїна
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