ЗМІ: У Кривому Розі знайшли мертвим ексгендиректора ЦГЗК та кандидата в мери Шевчика

Видання "Суспільне" з посиланням на власні джерела у поліції пише, що 8 жовтня у Кривому Розі знайшли мертвим 47-річного екскандидата на посаду міського голови та колишнього гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитра Шевчика.

Джерело: "Суспільне", "Свої"

Деталі: За даними поліції, 8 жовтня надійшло повідомлення про смерть чоловіка на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі.

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фото: національна поліція

Для встановлення всіх обставин події на місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції, криміналістична лабораторія, пересувна криміналістична лабораторія НДЕКЦ МВС та судово-медичний експерт. Триває огляд місця події, збір речових доказів, встановлення та опитування свідків. Розпочате кримінальне провадження.

фото: національна поліція

Як зазначає видання, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".

Місцеве видання "Свої" пише, що чоловік міг вкоротити собі віку з мисливського карабіну "Сайга".

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Довідково: У 2015 році Дмитра Шевчика обрали депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "Опозиційний блок". Він був членом постійної комісії облради з питань підприємництва, переробної промисловості, торгівельного та побутового обслуговування.

Крім того, Шевчик обіймав посаду генерального директора Центрального гірничо-збагачувального комбінату, що підкреслювало його вагому роль у промисловій сфері регіону.

На місцевих виборах 2020 року Дмитро Шевчик балотувався на посаду міського голови Кривого Рогу від партії "Слуга народу". У першому турі він посів друге місце, отримавши 25,94% голосів виборців. Його головним конкурентом був чинний мер Юрій Вілкул, який здобув 44,96% голосів, що дозволило йому випередити Шевчика у перегонах за крісло мера.