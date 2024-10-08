Кількість постраждалих від російських ударів по Харкову зросла до 5, ще двоє людей загинули

8 жовтня російські військові вдарили керованими авіабомбами по Харкову, у результаті чого загинули дві людини, ще п'ятеро людей постраждали.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська ОВА, речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко

Деталі: Терехов написав, що окупанти вдарили КАБами по багатоповерхівці в Київському районі. Згодом він додав, що внаслідок удару по місту є один загиблий.

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фото: ДСНС Харківщини

Оновлено: О 17:20 очільник ОВА повідомив вже про двох загиблих. Також є поранені. Екстрені служби працюють на місці влучання.

фото: ДСНС Харківщини

Пізніше Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили по відкритих територіях. Всього близько 4 КАБів.

"Загиблі — цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували навулиці. Щонайменше троє отримали поранення", — зазначив голова ОВА.

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Наслідки російського авіаудару по Харкову



Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/u56uqjNP2s — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 8, 2024

Через деякий час очільник обласної військової адміністрації додав, що армія РФ випустив 6 КАБів по Харківщині. Місця 5 локацій — відомі.

За словами Синєгубова, один КАБ влучив у відкриту місцевість в Салтівському районі. У результаті чого загинули жінка та чоловік по 70 років, які проходили повз.

Також через обстріли у Салтівському районі постраждали 15 багатоквартирних будинків через обстріли. Мер Ігор Терехов повідомив, що вже ввечері почнеться закриття вікон за допомогою ОСБ. Зранку на місці працюватиме ЦНАП, де жителі зможуть отримати допомогу в оформленні документів для програми "Є-Відновлення".

Крім того, ворог завдав удару по Черкаській Лозовій. Внаслідок влучання пошкоджено приватний житловий будинок. Боєприпас не здетонував. На місці події працюють усі профільні служби.

Відео з коптера: російський удар по Салтівському району Харкова



Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/1GUqgBLAVu — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) October 8, 2024

Оновлено: О 19:04 мер міста написав, що кількість постраждалих зросла до 5. Також у прокуратурі зазначили, що попередньо, ворог завдав удари ФАБ-250 з УМПК з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області РФ. Для обстрілу використовувались два літаки Су-34.

Дослівно прокуратура: "У Салтівському районі міста Харкова авіаційний боєприпас влучив біля водойми у районі щільної житлової забудови. Загинули дві людини: 69-річна жінка та чоловік 73 років. Ще пʼять людей отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки".