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Байден відклав поїздку на "Рамштайн" у Німеччині

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 8 жовтня 2024, 17:57
Байден відклав поїздку на Рамштайн у Німеччині
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини у зв’язку з ураганом "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення речниці Білого дому Карін Жан-П'єр

Деталі: За словами Жан-П’єр, Байден відкладає заплановані поїздки до Німеччини та Анголи "з огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану "Мілтон".

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Американський президент залишиться у США, щоб "проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і реагування на нього", а також стежити за поточними заходами з ліквідації наслідків урагану "Гелен" на південному сході країни.

Передбачалось, що Байден у Німеччині візьме участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 12 жовтня, яка вперше особисто збереться на рівні лідерів.

На ній президент Володимир Зеленський планує представити "план перемоги" державам-союзникам.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що на зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції. 

БайденНімеччина
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