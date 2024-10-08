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Британія запровадила санкції проти РФ за застосування хімічної зброї в Україні

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 8 жовтня 2024, 18:06
Британія запровадила санкції проти РФ за застосування хімічної зброї в Україні
Ілюстративне фото: Getty Images

8 жовтня Велика Британія оголосила про нові санкції проти трьох російських установ і однієї фізичної особи через застосування російськими військовими хімічної зброї проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву британського уряду

Деталі: У заяві зазначається, що йдеться про застосування на полі бою хлорпікрину – речовини, яку Міжнародна організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) кваліфікує як хімічну зброю.

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До списку санкцій включені війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту російських збройних сил та їхній начальник Ігор Кирилов, якого безпосередньо звинувачують у причетності до застосування хімічної зброї та до поширення дезінформації. 

Також до списку включені 27-й і 33-й науково-дослідні центри Міноборони Росії. Вони, як стверджується, причетні до розробки хімічної та біологічної зброї.

Як відомо, у травні США в обґрунтуванні нових санкційних заходів проти Росії вказали, що російські війська застосували проти Збройних Сил України заборонену хімічну речовину – хлорпікрин. 

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У повідомленні Держдепу також наголошувалося, що російські війська використовують в Україні також інші подібні за своїми властивостями подразливі речовини, які зазвичай використовуються поліцією для розгону демонстрацій.

Міністр закордонних справ Девід Леммі наголосив, що Британія "не сидітиме склавши руки", поки очільник Кремля Владімір Путін грубо зневажає міжнародне право, включно з Конвенцією про хімічну зброю. 

"Я поставив перед собою завдання протистояти цій зловмисній діяльності, і я не відступлю", – акцентував він. 

У високих концентраціях хлорпікрин сильно подразнює легені, очі та шкіру. Хоча ця речовина не така небезпечна, як інша хімічна зброя, проте викликає блювоту, запаморочення, сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, конвульсії, а також – викликає втрату свідомості й ураження шкіри. 

Усі ці симптоми виникають раптово, а у великій концентрації людина вмирає за лічені хвилини. Крім того, хлорпікрин заражає їжу й воду.

На початку вересня Британія оголосила про обмежувальні заходи проти Ірану у відповідь на його рішення передати Росії балістичні ракети.

Також країна наклала санкції на дві юридичні особи та п’ять суден, причетних до перевезення російського скрапленого природного газу.

Велика БританіясанкціїРосія
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