Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

WP: Трамп таємно надсилав Путіну дефіцитні COVID-тести під час пандемії

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 8 жовтня 2024, 19:01
WP: Трамп таємно надсилав Путіну дефіцитні COVID-тести під час пандемії
Путін і Трамп під час зустрічі у 2019 році. Ілюстративне фото: Getty Images

Газета The Washington Post з посиланням на книгу Боба Вудворда "Війна" пише, що Дональд Трамп, будучи президентом США, під час пандемії у 2020 році таємно передавав лідеру РФ Володимиру Путіну дефіцитні тести на COVID-19 для особистого використання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на газету The Washington Post 

Деталі: Як сказано у книзі заступника редактора WP, Путін нібито застерігав Трампа від розголошення, що президент США відправив "дефіцитні" тести до Москви.

Реклама:

Також Путін нібито сказав, що не хоче, аби Трамп комусь розповідав про тести. Він нібито стверджував, що люди "розсердяться" не на нього, а на Трампа.

У публікації WP також йдеться, що Вудворд, який веде хроніку "успіхів і невдач президентів США протягом 50 років", зробив висновок, що Трамп не придатний для роботи на посаді президента. 

Також він вважає, що Байден і його команда, попри помилки, демонстрували "стійке і цілеспрямоване лідерство".

РЕКЛАМА:

Газета додала, що речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що нібито жодна з історій Вудворда у книзі "не відповідає дійсності", а  також стверджує, що книга "або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".

Нагадаємо:

  • Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.
  • Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби демократів у Конгресі оголосити йому імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Проте, він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну
  • Також нещодавно представники американської розвідки заявили, що Росія, Іран і Китай продовжують нести відповідальність за більшість спроб впливу на американських виборців.
  • Водночас вони мають різні уподобання щодо переможця в американських виборах: РФ зацікавлена в перемозі Трампа, Іран – в Гарріс.

ПутінТрампCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 20:01Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі

Російські МіГи, ймовірно, полетіли з Білорусі – аналітики

Зеленський про Курщину: РФ намагалася відтиснути наші позиції, але тримаємо рубежі

Польща хоче відмовляти в притулку: Не поважатимемо ідей ЄС, які шкодять безпеці

Захисники уразили нафтобазу на Луганщині

Спікер Джонсон: Не маю бажання далі фінансувати Україну

Усі новини...
Путін
Гарріс заявила, що не зустрічалась би з Путіним без України
РосЗМІ: у резиденції Путіна в Сочі знесли будівлю, бо він боїться її відвідувати через українські дрони
У Кремлі кажуть, що рішення про участь Путіна в самітах G20 і АТЕС ще не ухвалено
Останні новини
01:20
оновлюється від 20:01Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі
01:12
ЦАХАЛ заявив про 40 снарядів, які летіли з Лівану на ізраїльську територію
00:37
Коли переводять годинник на зимовий час у 2024 році та чому це востаннє
00:24
Шмигаль: При уряді створений штаб з підготовки регіонів України до зими
00:04
Португалія з голом Роналду здолала Польщу, Іспанія обіграла Данію в 3 турі Ліги націй
23:28
Генштаб: На фронті в суботу понад 150 боєзіткнень, найбільше – на Курахівському напрямку
23:05
Російські МіГи, ймовірно, полетіли з Білорусі – аналітики
22:56
NBC: У США вважають, що Ізраїль звузив коло можливих цілей для удару по Ірану
22:24
Зеленський проведе презентацію Плану перемоги найближчими днями – Подоляк
22:12
Китай анонсував більше фіскальних стимулів для економіки, але упустив деталі щодо розміру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: