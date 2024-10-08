WP: Трамп таємно надсилав Путіну дефіцитні COVID-тести під час пандемії

Путін і Трамп під час зустрічі у 2019 році. Ілюстративне фото: Getty Images

Газета The Washington Post з посиланням на книгу Боба Вудворда "Війна" пише, що Дональд Трамп, будучи президентом США, під час пандемії у 2020 році таємно передавав лідеру РФ Володимиру Путіну дефіцитні тести на COVID-19 для особистого використання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на газету The Washington Post

Деталі: Як сказано у книзі заступника редактора WP, Путін нібито застерігав Трампа від розголошення, що президент США відправив "дефіцитні" тести до Москви.

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Також Путін нібито сказав, що не хоче, аби Трамп комусь розповідав про тести. Він нібито стверджував, що люди "розсердяться" не на нього, а на Трампа.

У публікації WP також йдеться, що Вудворд, який веде хроніку "успіхів і невдач президентів США протягом 50 років", зробив висновок, що Трамп не придатний для роботи на посаді президента.

Також він вважає, що Байден і його команда, попри помилки, демонстрували "стійке і цілеспрямоване лідерство".

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Газета додала, що речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що нібито жодна з історій Вудворда у книзі "не відповідає дійсності", а також стверджує, що книга "або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".

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