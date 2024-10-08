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Через російську атаку на Костянтинівку загинула жінка, ще 6 людей дістали поранення

Анастасія ПроцВівторок, 8 жовтня 2024, 19:50
Через російську атаку на Костянтинівку загинула жінка, ще 6 людей дістали поранення
ФОТО: ДОНЕЦЬКА ОВА

Ввечері 8 жовтня росіяни скинули три бомби "КАБ-250" на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок авіаударів загинула 77-річна жінка, ще 6 людей постраждали.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, МВС України, Донецька обласна прокуратура

Пряма мова Філашкіна: "Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранено внаслідок удару по Костянтинівці".

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Деталі: У МВС уточнили, що внаслідок ворожого удару загинула жінка. Зазначається, що окупанти скинула на місто три бомби "КАБ-250" із модулями УМПК. Дві бомби влучили у багатоповерхівки та одна — в заклад освіти. 

 
фото: Донецька ОВА

Також росіяни пошкодили щонайменше 30 цивільних об’єктів, з них 17 багатоквартирних будинків, три заклади освіти, 7 автомобілів, три газопроводи.

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Парамедики поліції надали людям першу допомогу та доправили їх до лікарні. Наразі на місці працюють всі необхідні служби.

Очільник Донецької ОВА закликав людей не наражайте себе на небезпеку та евакуюватися з області.

Оновлено: О 20:28 в обласній прокуратурі повідомили про вік загиблої та постраждалих. За даними правоохоронців у результаті обстрілу несумісні з життям тілесні ушкодження отримала 77-річна пенсіонерка. 

 
фото: Донецька обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "Також у своїх оселях травмовано ще шістьох цивільних. Жінок віком 61,73, 83 роки та 30, 45 й 73-річного чоловіків доставлено до медичного закладу, де у них діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, осколкові поранення й перелом. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лінії газоводів, автотранспорт".

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