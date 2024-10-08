Через російську атаку на Костянтинівку загинула жінка, ще 6 людей дістали поранення
Ввечері 8 жовтня росіяни скинули три бомби "КАБ-250" на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок авіаударів загинула 77-річна жінка, ще 6 людей постраждали.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, МВС України, Донецька обласна прокуратура
Пряма мова Філашкіна: "Щонайменше 1 людина загинула і 6 поранено внаслідок удару по Костянтинівці".
Деталі: У МВС уточнили, що внаслідок ворожого удару загинула жінка. Зазначається, що окупанти скинула на місто три бомби "КАБ-250" із модулями УМПК. Дві бомби влучили у багатоповерхівки та одна — в заклад освіти.
Також росіяни пошкодили щонайменше 30 цивільних об’єктів, з них 17 багатоквартирних будинків, три заклади освіти, 7 автомобілів, три газопроводи.
Парамедики поліції надали людям першу допомогу та доправили їх до лікарні. Наразі на місці працюють всі необхідні служби.
Очільник Донецької ОВА закликав людей не наражайте себе на небезпеку та евакуюватися з області.
Оновлено: О 20:28 в обласній прокуратурі повідомили про вік загиблої та постраждалих. За даними правоохоронців у результаті обстрілу несумісні з життям тілесні ушкодження отримала 77-річна пенсіонерка.
Дослівно прокуратура: "Також у своїх оселях травмовано ще шістьох цивільних. Жінок віком 61,73, 83 роки та 30, 45 й 73-річного чоловіків доставлено до медичного закладу, де у них діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, осколкові поранення й перелом. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лінії газоводів, автотранспорт".