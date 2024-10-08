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З окупації повернули ще 7 українських дітей

Тетяна ОлійникВівторок, 8 жовтня 2024, 20:26
З окупації повернули ще 7 українських дітей
Фото з Telegram-каналу Дмитра Лубінця

В Україну повернули ще 7 українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Пряма мова Єрмака: "Ще 7 українських дітей  було сьогодні повернуто додому в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Їх вік – від 3 до 17 років. Тривалий час вони та їх родини провели на тимчасово окупованих територіях України. Сім’ї зіткнулися з переслідуваннями: дорослих змушували неодноразово проходити допити, дітей – відвідувати "уроки патріотичного виховання" та інші громадські заходи, спрямовані на поширення серед молоді російських пропагандистських наративів".

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Фото з Telegram-каналу Дмитра Лубінця
 
Фото з Telegram-каналу Дмитра Лубінця

Деталі: За словами керівника ОП, якщо українці відмовлялися отримувати паспорт РФ – їм унеможливлювали працевлаштування та доступ до медичних послуг. Окупаційна влада погрожувала позбавити українців батьківських прав, якщо діти не ходитимуть у російську школу.

Зокрема, 17-річний Даніїл з Луганщини приховував заради своєї безпеки факт того, що він продовжує навчатися онлайн в українській школі.

дітиокупація
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