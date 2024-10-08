Редактор WP: США восени 2022 року оцінювали ймовірність ядерного удару Росії у 50%

Редактор The Washington Post Боб Вудворд у своїй книзі "Війна" розповів, що американська розвідка на початку осені 2022 року у звітах оцінювала у 50% ймовірності те, що Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні на тлі невдач на полі бою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Як пише Вудворд, адміністрація Джо Байдена на початку вересня 2022 року почала отримувати від розвідки звіти з "глибоко тривожною оцінкою" ймовірності застосування ядерної зброї Путіним.

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У книзі з посиланням на звіти розвідки йдеться про те, що господар Кремля відчайдушно боїться втрат на полі бою і може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Ймовірність такого сценарію зросла з 5%, а потім 10% до 50%.

У відповідь Байден доручив Білому дому зв’язатись із росіянами "всіма каналами" та сказати, "що ми будемо робити у відповідь", пише Вудворд.

Серед іншого, редактор The Washington Post переказує дві розмови глави Пентагону Ллойда Остіна та тодішнього міністра оборони Росії Сергєя Шойгу в жовтні 2022 року.

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Під час першої Остін нібито пригрозив Шойгу заходами, після яких Росія була б максимально ізольована на світовій арені: "Якби ви це зробили (ядерний удар. – Ред.), то всі обмеження, в межах яких ми працюємо в Україні, були б переглянуті".

Коли у відповідь Шойгу сказав, що "не любить, коли мені погрожують", Остін – згідно з книгою Вудворда – відповів: "Пане міністре, я є лідером найпотужнішої армії в історії світу. Я не погрожую".

Через два дні російська сторона попросила про ще одну розмову, коли вона вкинула фейк про нібито наміри України використати "брудну бомбу".

Остін, як пише Вудворд, прямо сказав, що не вірить у це, і сказав Шойгу: "Не робіть цього". У відповідь Шойгу сказав: "Зрозумів".

Раніше глава Центрального розвідувального управління Вільям Бернс також визнав, що у 2022 році США вважали реальною загрозу застосування ядерної зброї в Україні, але закликав Захід не боятись ядерних погроз Кремля.

Наприкінці вересня, нагадаємо, Путіну закортіло розширити умови застосування ядерної зброї.