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Шольц очікує, що візит Байдена до Німеччини буде перенесений на пізніший час

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникВівторок, 8 жовтня 2024, 21:10
Шольц очікує, що візит Байдена до Німеччини буде перенесений на пізніший час
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото - Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що розуміє рішення президента США Джо Байдена відкласти свій державний візит до Німеччини, але очікує, що він буде перенесений.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters

Деталі: Як розповів Шольц у інтерв’ю німецькому телеканалу RTL – це була зустріч, до якої "готувалися з усіх боків".

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"Вона буде перенесена. Але я повинен сказати цілком відверто, що якби такі бурі вирували в моїй країні, то я б також прийняв таке рішення", – акцентував він.

Як відомо, візит Байдена мав стати першим за 40 років державним візитом президента США в Німеччину.

Однак, 8 жовтня Байден відклав поїздку до Німеччини у зв’язку з ураганом "Мілтон", який найближчим часом має уразити Флориду.

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Передбачалось, що Байден у Німеччині візьме участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 12 жовтня, яка вперше особисто збереться на рівні лідерів.

На ній президент Володимир Зеленський планує представити "план перемоги" державам-союзникам.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції. 

ШольцНімеччинаБайденСША
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