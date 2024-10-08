Росіяни FPV-дроном влучили у цивільне авто на Запоріжжі: загинув 71-річний чоловік

У селі Приморське Запорізької області російський FPV-дрон влучив у автомобіль, внаслідок чого загинув 71-річний чоловік, 67-річна жінка у лікарні.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "71-річний чоловік загинув, 67-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки".

Деталі: Повідомляється, що пенсіонери їхали автівкою по селу Приморське, коли в їхню машину влучив FPV- дрон.

Реклама:

Чоловік від отриманих травм загинув на місці, жінку з пораненнями доставили до лікарні.



