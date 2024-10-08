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WP: Гарріс просила Зеленського обрати наступника, якщо його вб’ють або захоплять у полон

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникВівторок, 8 жовтня 2024, 21:36
WP: Гарріс просила Зеленського обрати наступника, якщо його вб’ють або захоплять у полон
Володимир Зеленський і Камала Гарріс 27 вересня 2024 року. Фото - ОП

У лютому 2022 року, перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, віцепрезидентка США Камала Гарріс просила президента Володимира Зеленського розробити план на випадок, якщо його вб’ють або захоплять у полон.

Джерело: про це йдеться у книзі американського журналіста й редактора The Washington Post Боба Вудворда "Війна", витяги з якої наводить WP, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Вудворд стверджує, що під час Мюнхенської безпекової конференції Гарріс начебто переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози Росії.

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Серед них – розробити план наступництва, який би забезпечив стабільність, якщо, за її словами, "вас захоплять у полон або вб'ють".

У липні Times опублікувало статтю, автор якої стверджував, що Гарріс у лютому 2022 року, за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відхилила запропоновану українською стороною ідею превентивних санкцій проти Москви.

У вересні  Гарріс розкритикувала пропозиції свого суперника на виборах у США Дональда Трампа щодо України та акцентувала, що вони "збігаються з пропозиціями Путіна".

СШАЗеленський
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