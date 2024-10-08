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Сили Вірменії почнуть охороняти кордон із Туреччиною, де досі була тільки ФСБ Росії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 8 жовтня 2024, 22:15
Сили Вірменії почнуть охороняти кордон із Туреччиною, де досі була тільки ФСБ Росії
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото - Getty Images

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після зустрічі з Владіміром Путіним у вівторок, 8 жовтня, заявив про те, що з 2025 року вірменські сили долучаться до охорони державного кордону з Іраном і Туреччиною разом із російськими.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речницю глави вірменського уряду Назелі Багдасарян

Деталі: За словами Багдасарян, вірменська сторона "позитивно оцінює" підсумки зустрічі з господарем Кремля, на якій досягли "конкретних домовленостей, пов'язаних з енергетичною, освітньою та гуманітарною сферами".

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"Досягнуто також домовленості про те, що з 1 січня 2025 року в процесі охорони державних кордонів Вірменія – Іран і Вірменія – Туреччина братимуть участь і Прикордонні війська Служби національної безпеки Вірменії", – зазначила речниця Пашиняна.

Вона уточнила, що службу на контрольно-прикордонному пункті держкордону Вірменія – Іран повністю нестимуть сили Прикордонних військ Вірменії.

Прикордонні війська Федеральної служби безпеки Росії досі забезпечували охорону всіх 333 кілометрів вірменсько-турецького кордону відповідно до угоди Москви та Єревана від 1992 року.

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44-кілометровий вірменсько-іранський кордон ФСБ охороняла спільно з вірменськими прикордонниками.

У липні 2024 року російські прикордонники офіційно завершили службу у вірменському аеропорту "Звартноц", яка тривала з 1992-го.

Читайте більше про розворот Єревана на Захід і те, чи зможе він захистити Вірменію від нової війни.

РосіяВірменія
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