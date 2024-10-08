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У Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи – ЗМІ

Тетяна ОлійникВівторок, 8 жовтня 2024, 22:28
У Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи – ЗМІ
ілюстративне фото - getty images

Увечері 8 жовтня у Полтаві та Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи.

Джерело: Повітряні сили, "Суспільне", голова ОВА Філіп Пронін

Деталі: О 22:04 Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Кременчука. Через 5 хвилин стало відомо про таку ж загрозу для Полтави.

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Водночас кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибухи у цих двох містах.

О 22:55 голова ОВА Філіп Пронін повідомив, що, за попередньою інформацією, обійшлося без влучань по цивільній інфраструктурі.

Полтававибух
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