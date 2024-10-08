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Опитування NYT: Гарріс покращує позиції серед виборців США

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 8 жовтня 2024, 22:58
Опитування NYT: Гарріс покращує позиції серед виборців США
Камала Гарріс. Фото - Getty Images

Віцепрезидентку США Камалу Гарріс за останній місяць стали більш прихильно сприймати виборці в аспектах довіри та змін, де республіканський кандидат Дональд Трамп раніше мав виключну перевагу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування The New York Times та Сієнського коледжу

Деталі: На загальнонаціональному рівні рейтинг Гарріс становить 49% проти 46% у Трампа, тоді як у вересневому опитуванні обидва кандидати мали по 47%. Серед іншого, за місяць про підтримку Гарріс заявили 9% виборців Республіканської партії, тоді як раніше було 5%.

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Опитування NYT та Сієнського коледжу показало, що 46% виборці вважають Гарріс "кандидатом, який несе зміни", у Трампа цей показник становить 44%. У попередніх опитуваннях більшість називала кандидатом, що несе зміни, саме Трампа.

Також Гарріс із великим відривом називали більш чесною і гідною довіри, ніж Трампа. Крім того, кампанія демократки оцінюється як більш весела: таку думку поділяють 43% опитаних, зокрема 13% республіканських виборців.

Водночас Трамп утримав перевагу над Гарріс як "сильний лідер", хоча і з невеликим відривом, а також користується більшою довірою в питанні управління економікою – найбільшою турботою американців.

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Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, кандидатка у президенти США від Демократичної партії випереджає Дональда Трампа із 46% проти 43%.

Також опитування показували, що різниця між кандидатами у так званих хитких штатах, де виборці не мають сталих політичних уподобань, перебуває в межах похибки.

СШАвибори
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