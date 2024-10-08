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Генштаб: На фронті за добу відбулось 142 зіткнення, найгарячіше – на Курахівському напрямку

Тетяна ОлійникВівторок, 8 жовтня 2024, 23:23
Генштаб: На фронті за добу відбулось 142 зіткнення, найгарячіше – на Курахівському напрямку
Фото - Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби 8 жовтня відбулось 142 бойових зіткнення, найбільше – на Курахівському напрямку.

Джерело: дані Генштабу станом на 22:00 8 жовтня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України 67 авіаударів, скинувши 104 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 467 дронів-камікадзе та здійснили понад 2520 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку противник 16 разів проводив штурми у районах Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Вишневого, Степової Новоселівки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців неподалік Макіївки, Греківки, Вишневого, Нововодяного, Торського, Новосадового та Діброви.

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На Сіверському напрямку ворог також зазнав невдачі під час двох бойових зіткнень біля Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальних дії росіян поблизу Калинівки, Часового Яру, Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували сили оборони біля Торецька, Неліпівки та Диліївки, п’ять з яких ще тривають.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 37 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог 39 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного.

На Времівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій неподалік Богоявленки, задіявши при цьому штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку ворог намагається просунутись поблизу Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

Генштаббойові діївійна
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