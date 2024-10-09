Міністр оборони Ізраїлю не поїде до США на заплановану зустріч з главою Пентагону

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант на тлі підготовки до відповіді на ракетний удар Ірану відклав свій візит до США, де мав зустрітися з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на повідомлення речниці Пентагону Сабріни Сінгх

Пряма мова: "Нам щойно стало відомо, що міністр Галант відклав свій візит до Вашингтона".

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Деталі: Ізраїльський міністр мав зустрітися з главою Пентагону Ллойдом Остіном і радником з питань нацбезпеки Білого дому Джейком Салліваном.

За словами Сінгх, зустрічі не скасовуються, зокрема, глава Пентагону розраховує побачити свого ізраїльського колегу невдовзі.

Візит Галанта до Вашингтона мав відбутися в умовах, коли США й Ізраїль працюють над потенційною відповіддю на ракетний удар Ірану, який стався минулого тижня.

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У вівторок прем’єр Нетаньягу заявив міністру оборони Ізраїлю, що не схвалює його візиту до США, допоки сам особисто не поговорить з президентом Байденом. За інформацією ЗМІ, лідери двох країн спілкувалися напряму з приводу дій Нетаньягу, які він не узгоджував зі США.