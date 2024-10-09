На Київщині сили ППО відпрацювали по цілях
Середа, 9 жовтня 2024, 03:40
У ніч на 9 жовтня у повітряному просторі Київщині були зафіксовані безпілотники, протиповітряна оборона відпрацювала по цілях.
Джерело: КОВА
Дослівно: "У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях".
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Деталі: Влада закликала громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - нагадали в КОВА.
О 3.22 прозвучав відбій повітряної тривоги.