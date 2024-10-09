ЗСУ знешкодили ще 1 150 загарбників та 19 артсистем

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 150 окупантів, 4 танки, 11 ББМ та 19 артсистем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – БпЛа ОТР та літаки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

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Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 664 120 (+1 150) осіб,

танків – 8 944 (+4) од,

бойових броньованих машин – 17 751 (+11) од,

артилерійських систем – 19 222 (+19) од,

РСЗВ – 1 223 (+0) од,

засобів ППО – 973 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 718 (+31),

крилатих ракет – 2 618 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 240 (+55) од,

спеціальної техніки – 3 385 (+12) од.

Дані уточнюються.