Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знешкодили ще 1 150 загарбників та 19 артсистем

Ірина БалачукСереда, 9 жовтня 2024, 07:52
ЗСУ знешкодили ще 1 150 загарбників та 19 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 150 окупантів, 4 танки, 11 ББМ та 19 артсистем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – БпЛа ОТР та літаки. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі".

Реклама:

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 664 120 (+1 150) осіб,
  • танків – 8 944 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 17 751 (+11) од,
  • артилерійських систем – 19 222 (+19) од,
  • РСЗВ – 1 223 (+0) од,
  • засобів ППО – 973 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 718 (+31),
  • крилатих ракет – 2 618 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 240 (+55) од,
  • спеціальної техніки – 3 385 (+12) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

DeepState: Сили Оборони відновили положення біля Новогродівки на Донеччині

Російські МіГи, ймовірно, полетіли з Білорусі – аналітики

Зеленський про Курщину: РФ намагалася відтиснути наші позиції, але тримаємо рубежі

Польща хоче відмовляти в притулку: Не поважатимемо ідей ЄС, які шкодять безпеці

Захисники уразили нафтобазу на Луганщині

Спікер Джонсон: Не маю бажання далі фінансувати Україну

Усі новини...
Росія
Окупанти заявили про атаку БпЛа: кажуть, збили над Росією 34 дрони і ще 13 над Азовським морем
Сили Вірменії почнуть охороняти кордон із Туреччиною, де досі була тільки ФСБ Росії
У Росії заблокували месенджер Discord
Останні новини
07:40
Сили оборони відмінусували ще 1300 військових РФ
07:16
За добу Запорізьку область атакували 170 ворожих БпЛА різної модифікації – ОВА
06:24
оновлюється від 20:01Росіяни з вечора атакують регіони України безпілотниками
06:20
За попередніми оцінками, ураган "Мілтон" завдав збитків на $50 млрд – Байден
05:24
На Київщині ППО працює по ворожих дронах
04:50
фотоУ російській Якутії впав літак Ан-3, є загиблий
04:18
ISW проаналізував зростання експорту з Індії підсанкційних товарів до Росії
03:00
DeepState: Сили Оборони відновили положення біля Новогродівки на Донеччині
02:30
Росіяни атакували Сумщину КАБами, завдали ракетного удару
02:10
боксБетербієв у контроверсійному бою здолав Бівола та став абсолютним чемпіоном світу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: