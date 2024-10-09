Захисники вночі збили 21 ударний БпЛА, один – повернувся в РФ

Уночі 9 жовтня окупанти завдали удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області, а також атакували Україну 22 ударними БпЛА, 21 дрон вдалося знищити, ще один – повернувся в Росію.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "У ніч на 9 жовтня 2024 року ворог задав удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області – РФ., а також 22-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська – РФ., мис Чауда – Крим.

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До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії".